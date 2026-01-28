Иск Аршавина к Барановской по алиментам удовлетворили

Савеловский районный суд города Москвы удовлетворил исковое заявление бывшего футболиста Андрея Аршавина к его экс-супруге Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Информация об этом опубликована в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Подробности пока не приводятся.

Адвокат телеведущей Юлии Барановской Николай Фетисов заявлял, что Аршавин хочет уменьшить размер алиментов до 1/4 части всех доходов, а с апреля 2026 года — до 1/6 части всех доходов. Основной причиной таких требований бывший футболист называет выплату алиментов с августа 2025 года ребенку от другого брака.

По его словам, иск противоречит обещаниям, которые Аршавин давал в 2014 году. Тогда Барановская отказалась взыскивать с него алименты за 10 месяцев в размере €1,5 млн, пошла на уступки, но с условием, что алименты в дальнейшем останутся в определенном объеме.

Футболист в 2003 году познакомился с Барановской. У пары завязались романтические отношения, которые они официально так и не зарегистрировали, а через семь лет расстались. У экс-возлюбленных трое общих детей: помимо Арсения, у них есть 19-летний Артем и 17-летняя Яна.

