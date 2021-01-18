СМИ: американец с допуском к секретным данным участвовал в штурме Капитолия

Власти США предъявили обвинение после штурма Капитолия американцу, у которого есть допуск к секретной информации военно-морской базы в США. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Из документов суда следует, что Тимоти Луи Хейл-Кузанелли работает подрядчиком на военно-морской базе в районе Колтс-Нек в штате Нью-Джерси и имеет допуск к секретной информации и «различным боеприпасам».

По данным СМИ, Хейл-Кузанелли является «открытым сторонником теории о превосходстве белой расы, а также придерживается нацистских взглядов».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.

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