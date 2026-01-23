Размер шрифта
Стало известно, чего хочет Европа от Киева на переговорах в ОАЭ

ТАСС: ЕС хочет, чтобы Киев добился на переговорах с РФ энергетическое перемирие
Европа хочет, чтобы Украина на встрече с Россией и США в Абу-Даби добилась «энергетического перемирия». Об этом заявил источник ТАСС.

«Ряд европейских стран этого очень хочет», — сказал собеседник агентства.

Неизвестно, поднималась ли эта тема на трехсторонних переговорах в ОАЭ.

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США началась 23 января в Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

22 января газета Financial Times писала со ссылкой на источники, что США и Украина хотят предложить России заключить энергетическое перемирие на переговорах в ОАЭ. Отмечается, что в случае согласия Россия перестает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, а Украина откажется от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны к энергетическому перемирию. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что России нужно не временное перемирие на Украине, а устойчивый и гарантированный долгосрочный мир.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина стоит на пороге энергетического и гуманитарного кризиса.

