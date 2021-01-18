Пандемия COVID-19 может привести к распространению грибкового заболевания
Пандемия коронавируса может вызвать распространение в больницах опасного грибка Candida auris. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на заведующего кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николая Климко.
«Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
По словам эксперта, данный вид грибков тяжело не только лечить, но и диагностировать. Средства, необходимые для диагностики, есть только в крупных центрах.
Отмечается, что Candida auris полирезистентен — нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов.
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