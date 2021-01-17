Минздрав рассказал о состоянии отравившихся в Буйнакске

Ситуация с массовым отравлением в Буйнакске стабилизируется, более 75% пациентов выздоровели, сообщает министерство здравоохранения Дагестана.

Из больницы выписаны уже 153 человека, в стационаре остаются 48 пациентов, в том числе 22 ребенка, указано в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что причиной массового отравления в дагестанском Буйнакске стала загрязненная питьевая вода. По данным СК, дети с отравлением начали поступать в больницы с 9 января.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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