В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Антон Демидов
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Сейсмологи зафиксировали в Афганистане землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Эпицентр стихии был расположен в 42 км к югу от населенного пункта Джурм в провинции Бадахшан на северо-востоке страны.
Очаг землетрясения находился на глубине 185 км.
Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.
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