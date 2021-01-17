В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сейсмологи зафиксировали в Афганистане землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр стихии был расположен в 42 км к югу от населенного пункта Джурм в провинции Бадахшан на северо-востоке страны.

Очаг землетрясения находился на глубине 185 км.

Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.

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