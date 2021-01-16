Названы неочевидные признаки инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире «России 1» рассказал о неочевидных симптомах инфаркта.

Он напомнил, что распространенным признаком инфаркта миокарда считается давящая боль за грудиной, однако она не всегда может ощущаться.

Однако к симптомам инфаркта могут относиться одышка, затруднение дыхания, кашель, слабость, холодный пот.

Кроме того, Мясников уточнил, что при инфаркте боль может быть разной — например, ощущаться в животе, в зубах, в области шеи или даже в пальцах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сон и мраморность: какие бывают признаки приближения смерти

— Мясников перечислил четыре основных показателя здоровья человека