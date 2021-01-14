В Белоруссии вынесли приговор укусившей силовика протестующей

В Белоруссии суд приговорил участницу акции протеста, укусившую милиционера, к двум годам домашней «химии» и штрафу в 500 белорусских рублей ($194). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Минской области.

В октябре 2020 года, когда обвиняемую доставили в РОВД из-за нарушения порядка проведения массового мероприятия, она укусила милиционера за руку.

57-летней местной жительнице инкриминировали сопряженное с применением насилия сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка.

В прокуратуре уточнили, что в результате сотруднику милиции были причинены легкие телесные повреждения, которые не повлекли ухудшения здоровья.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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