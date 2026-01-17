Размер шрифта
Российские силовики сообщили об ужесточении мобилизации на Украине

РИА Новости: принудительная мобилизация на Украине стала еще жестче
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Работники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, на Украине — военкоматы) стали проводить задержания более агрессивно, используя газовые баллончики и физическую силу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских силовиков.

«Сотрудники ТЦК действуют более вызывающе, задержания проводятся жестче, и в отношении сочувствующих граждан нередко применяются различные средства, включая газовые баллончики», — заявил источник агентства.

Он подчеркнул значительный рост числа принудительно мобилизованных граждан.

«Украинские волонтеры фиксируют увеличение участия в мероприятиях по «бусификации» (термин, обозначающий ситуации, когда работники военкоматов и правоохранители насильно усаживают мужчин призывного возраста в автобусы) криминальных элементов: групп поддержки ТЦК или так называемых «титушек» (молодых людей, тайно используемых местными властями как провокаторов и наемников для организации силовых провокаций, стычек и других акций, подразумевающих использование физической силы)», — добавил собеседник агентства.

По его словам, эти лица, обычно одетые в гражданскую одежду, без колебаний применяют различные формы насилия.

Ранее на Украине в 18-й раз продлили мобилизацию.

