Авербух рассказал, стоит ли поощрять спортсменов за поездку на Олимпиаду

Авербух: не стоит поощрять спортсменов за поездку на Олимпиаду
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Хореограф и призер Олимпиады Илья Авербух заявил, что не стоит поощрять спортсменов за то, что они поедут на Игры, передает Sport24.

«Страна всегда чествует тех, кто завоёвывает медали. Не думаю, что нужно нарушать это правило и что-то здесь менять. Несмотря на это, считаю, нам не стоит как-то дополнительно поощрять их за то, что они просто поедут в Милан», — сказал Авербух.

Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников Петросян и Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее стало известно, покажут ли в России Олимпийские игры — 2026.

