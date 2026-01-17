Иракская армия возвращает себе базу Айн-эль-Асад после вывода американских войск

Иракские вооруженные силы берут под контроль авиационную базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар, которая ранее использовалась силами международной коалиции под руководством США. Об этом сообщило Министерство обороны Ирака, пишет агентство INA.

«Начальник штаба армии Абдель Амир Рашид Яралла сегодня руководил распределением задач и обязанностей между различными родами войск и формированиями на авиабазе Айн-эль-Асад после вывода американских войск и принятия иракской армией полного контроля над базой», – говорится в заявлении.

Минобороны также подчеркнуло, что начальник штаба лично контролирetn передачу обязанностей по обеспечению безопасности, непосредственно руководя развертыванием различных подразделений и формирований на территории базы.

Международная коалиция, возглавляемая США, была сформирована в 2014 году с целью противодействия террористическим организациям, в первую очередь «Исламскому государству» (организация, запрещенная в РФ), чьи боевики летом того же года захватили значительную часть иракской территории. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные войска начали масштабную операцию по освобождению территорий, оккупированных экстремистами. В декабре 2017 года тогдашний премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о полном разгроме ИГ.

В январе 2020 года парламент Ирака принял резолюцию, требующую полного вывода иностранных войск с территории страны. Президент Ирака Абдель Латиф Рашид 4 февраля 2025 года заявил о высокой вероятности завершения миссии международной коалиции к концу 2025 года.

Ранее в армии Ирака заявили, что не позволят воевать с их территории.