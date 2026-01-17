В Лефортово произошел пожар из-за мусора в пятиэтажке

На юго-востоке Москвы загорелся мусор в выселенной пятиэтажке

В столичном Лефортово произошел крупный пожар в нежилом здании. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Telegram-канал уточняет, что возгорание произошло в постройке на Волочаевской улице. Туда прибыли сотрудники МЧС и потушили огонь.

В ведомстве рассказали, что в выселенной пятиэтажке загорелся мусор.

До этого в Ангарске Иркутской области вспыхнул торговый центр. Из здания спасли пять человек. Огонь распространился на площади в 2 тыс. кв.м.

В МЧС заявили, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой (когда в помещении много горючих материалов, которые могут привести к быстрому распространению огня. — «Газета.Ru»). В торговом центре находятся в том числе моторные масла, шины и лакокрасочная продукция. К борьбе с огнем привлекли 60 человек и 14 единиц техники.

Ранее жители чуть не сгоревшего дома устроили для пожарных ужин.