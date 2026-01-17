ВСУ атаковали десятками дронов четыре российских региона

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за пять часов уничтожили над четырьмя регионами страны 40 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 15:00 до 20:00. В Белгородской области нейтрализовали 35 дронов, в небе Брянской и Воронежской областей — по два БПЛА и еще один — в Курской области.

Российские военные в 2025-м успешно продвигались вглубь обороны ВСУ, с начала года они заняли более 330 населенных пунктов. В течение года произошли освобождение Курской области, взятие Часова Яра, Северска, Волчанска, Покровска, Димитрова и Гуляйполя. Но ждать обрушения украинской обороны пока не приходится. Какие главные задачи стоят перед ВС РФ в 2026 году и будут ли взяты Херсон и Одесса — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

