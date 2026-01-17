Трамп ввел новые пошлины для ряда стран Европы из-за ситуации вокруг Гренландии

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 февраля пошлин в размере 10% в отношении некоторых европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Он заявил, что это касается Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

«С 1 февраля 2026 года все эти страны <...> будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары», — подчеркнул американский лидер.

При этом с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран вырастут уже до 25% и будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии».

Трамп выразил возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои силы в Гренландию «непонятно зачем». Президент США назвал это «очень опасной ситуацией для безопасности и выживания нашей планеты».

Новость дополняется.