Украинские войска атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР

ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре ЛНР второй раз за сутки
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские войска ударили по энергетической инфраструктуре Луганской народной республики второй раз за сутки. Об этом заявили в региональном Минтопэнерго, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины второй раз за сутки нанесли удар по энергетической инфраструктуре ЛНР. В северном регионе зафиксирован очередной удар беспилотника по энергообъекту», — сказали в министерстве.

Там уточнили, что аварийно-восстановительные работы организуют после отмены угрозы повторных атак со стороны Вооруженных сил Украины.

Днем 17 января министерство топлива, энергетики и угольной промышленности региона сообщило, что не менее десяти украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 17 января атаковали энергосистему.

Утром 17 января министерство обороны РФ сообщило, что ночью над территорией страны сбили 99 украинских БПЛА. Значительная часть летательных аппаратов — 29 — перехватили в Белгородской области. В Курской области уничтожили 12 дронов, в Астраханской и Ростовской областях — по четыре. Еще две цели нейтрализовали в Крыму. Над акваторией Черного моря ликвидировали 47 беспилотников, над акваторией Азовского моря — один.

Ранее украинские войска нанесли удары по энергообъектам Брянской области.

