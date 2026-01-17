Украинские войска атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР

ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре ЛНР второй раз за сутки

Украинские войска ударили по энергетической инфраструктуре Луганской народной республики второй раз за сутки. Об этом заявили в региональном Минтопэнерго, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины второй раз за сутки нанесли удар по энергетической инфраструктуре ЛНР. В северном регионе зафиксирован очередной удар беспилотника по энергообъекту», — сказали в министерстве.

Там уточнили, что аварийно-восстановительные работы организуют после отмены угрозы повторных атак со стороны Вооруженных сил Украины.

Днем 17 января министерство топлива, энергетики и угольной промышленности региона сообщило, что не менее десяти украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 17 января атаковали энергосистему.

Утром 17 января министерство обороны РФ сообщило, что ночью над территорией страны сбили 99 украинских БПЛА. Значительная часть летательных аппаратов — 29 — перехватили в Белгородской области. В Курской области уничтожили 12 дронов, в Астраханской и Ростовской областях — по четыре. Еще две цели нейтрализовали в Крыму. Над акваторией Черного моря ликвидировали 47 беспилотников, над акваторией Азовского моря — один.

Ранее украинские войска нанесли удары по энергообъектам Брянской области.