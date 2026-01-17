Размер шрифта
Премьер Британии назвал «совершенно ошибочными» пошлины Трампа из-за Гренландии

HENRY NICHOLLS/Reuters

Британский премьер Кир Стармер счел «совершенно ошибочным» решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении восьми стран Европы. Заявление главы правительства Соединенного Королевства приводит The Guardian.

Премьер-министр подчеркнул, что остров — часть Дании, а его будущее зависит от местных жителей и датчан.

«Применение пошлин к союзникам за стремление к коллективной безопасности стран НАТО — совершенно ошибочно», — отметил Стармер и пообещал обсудить этот вопрос напрямую с администрацией Трампа.

По словам британского политика, безопасность Арктики имеет значение для всего НАТО и союзники должны вместе делать больше «для противодействия угрозе со стороны России в различных частях» региона.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам Трампа, с 1 июня 2026 года тарифы для этих стран вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

Ранее фон дер Ляйен предупредила США о последствиях пошлин из-за Гренландии.

