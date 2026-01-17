Размер шрифта
Постпред США при ООН не видит нарушения международного права в ситуации с Гренландией

Уолтц: в ситуации с Гренландией нет нарушения международного права
Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц заявил, что притязания Вашингтона на Гренландию не являются нарушением международного права, американский президент Дональд Трамп лишь «пытается заключить сделку» о покупке острова. Его слова передает телеканал Fox News.

«С точки зрения международного права президент Трамп пытается заключить сделку, как это пытался сделать [33-й] президент [США Гарри] Трумэн в 40-х годах (прошлого века - прим. ред.), как мы это сделали с Виргинскими островами, которые приобрели у Дании за $25 млн в XX веке», — заявил Уолтц.

Он отметил, что «в этом нет ничего плохого».

Как объявил ранее Трамп, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. На это премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция не позволит себя шантажировать в ситуации с Гренландией.

Ранее Макрон пообещал Трампу «скоординированный ответ» Европы на пошлины из-за Гренландии.

