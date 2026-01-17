Постпред США при ООН не видит нарушения международного права в ситуации с Гренландией

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц заявил, что притязания Вашингтона на Гренландию не являются нарушением международного права, американский президент Дональд Трамп лишь «пытается заключить сделку» о покупке острова. Его слова передает телеканал Fox News.

«С точки зрения международного права президент Трамп пытается заключить сделку, как это пытался сделать [33-й] президент [США Гарри] Трумэн в 40-х годах (прошлого века - прим. ред.), как мы это сделали с Виргинскими островами, которые приобрели у Дании за $25 млн в XX веке», — заявил Уолтц.

Он отметил, что «в этом нет ничего плохого».

Как объявил ранее Трамп, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей «о полном и окончательном приобретении» Гренландии Вашингтоном. На это премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция не позволит себя шантажировать в ситуации с Гренландией.

Ранее Макрон пообещал Трампу «скоординированный ответ» Европы на пошлины из-за Гренландии.