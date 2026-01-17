Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Названы города Украины, где зафиксировали самые долгие отключения света

Самые долгие отключения света зафиксировали в Киеве, Борисполе и Броварах
Shutterstock/Creative Cat Studio

Самые долгие отключения электроэнергии с наступлением морозов на Украине зафиксировали в Киеве, Борисполе и Броварах в Киевской области. Об этом сообщило издание «Экономическая правда».

По его информации, с начала года самая тяжелая ситуация со светом наблюдалась в Бориспольском районе, Киеве и Днепропетровске, где электричества не было 30-40% времени. С наступлением морозов ситуация стала хуже: 10 января Борисполь находился без света 77% времени, Бровары — 63%, украинская столица — почти 45%.

Продолжительные отключения света, которые превышают 40% времени, также замечены в Кременчуге в Полтавской области, Ирпене, Петропавловской Борщаговке и Буче в Киевской области.

Тем временем компания «Укрэнерго» сообщила, что во всех регионах Украины 18 января будут действовать графики отключений электроснабжения.

В украинской столице продолжается блэкаут. По приказу «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии. Предыдущие три дня в украинской столице также вводились экстренные отключения света.

Ранее руководство Киева решило продлить зимние каникулы до февраля из-за блэкаута.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27646711_rnd_2",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Теперь вы знаете
Озеро в молодом лесу: почему зумеры поголовно лысеют и как это остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+