Названы города Украины, где зафиксировали самые долгие отключения света

Самые долгие отключения электроэнергии с наступлением морозов на Украине зафиксировали в Киеве, Борисполе и Броварах в Киевской области. Об этом сообщило издание «Экономическая правда».

По его информации, с начала года самая тяжелая ситуация со светом наблюдалась в Бориспольском районе, Киеве и Днепропетровске, где электричества не было 30-40% времени. С наступлением морозов ситуация стала хуже: 10 января Борисполь находился без света 77% времени, Бровары — 63%, украинская столица — почти 45%.

Продолжительные отключения света, которые превышают 40% времени, также замечены в Кременчуге в Полтавской области, Ирпене, Петропавловской Борщаговке и Буче в Киевской области.

Тем временем компания «Укрэнерго» сообщила, что во всех регионах Украины 18 января будут действовать графики отключений электроснабжения.

В украинской столице продолжается блэкаут. По приказу «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии. Предыдущие три дня в украинской столице также вводились экстренные отключения света.

Ранее руководство Киева решило продлить зимние каникулы до февраля из-за блэкаута.