Макрон пообещал Трампу «скоординированный ответ» Европы на пошлины из-за Гренландии

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X назвал «неприемлемыми и недопустимыми» угрозы США пошлинами из-за присоединения республики к учениям в Гренландии.

«Европейцы ответят единым и скоординированным образом, если эти угрозы подтвердятся», — пообещал французский лидер.

Он добавил, что страны Европы обеспечат уважение своего суверенитета.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении некоторых европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Американский политик уточнил, что эта мера коснется Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. По словам Трампа, с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии».

Лидер США выразил возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем». Политик счел это «очень опасной ситуацией для безопасности и выживания нашей планеты».

