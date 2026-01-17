Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Культура

Дочь Джигана получила полмиллиона на день рождения

Дочь Джигана и Самойловой Лея отложила деньги на отдых в Дубае
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Вторая дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой Лея на 11-летие получила полмиллиона рублей. Об этом пишет «СтарХит» со ссылкой на шоу «Быть Джиганом и Оксаной».

Самойлова подчеркнула, что просит друзей дарить детям именно деньги, чтобы точно угадать с подарком. Отпраздновавшая день рождения в сентябре Лея решила отложить доллары на отдых в Дубае.

«Подарили очень много денег, 500 тысяч. Еще мне подарили доллары. Мы, наверное, поедем в Дубай в этом году, мне надо их сохранить», — рассказала она.

Блогерша Самойлова подчеркнула, что для ее дочери полмиллиона рублей — небольшая сумма, которую девочка может потратить за неделю походов по магазинам.

Накануне Самойлова призналась, что может быть воспринята как «антигерой» на фоне сложившейся ситуации из-за возможного развода с Джиганом.

Ранее Джиган заявил, что недоволен реалити-шоу о своей семье.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27646669_rnd_6",
    "video_id": "record::46697506-189e-464f-81c5-7809e6a5ff40"
}
 
Теперь вы знаете
Озеро в молодом лесу: почему зумеры поголовно лысеют и как это остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+