В России отменили еще один концерт Нурлана Сабурова

Еще один концерт комика Нурлана Сабурова в России отменили. Об этом сообщает ngs55.ru.

Артист должен был выступить 8 февраля на G-Drive Арене, однако площадка пропала с сайтов по продаже билетов и с официального сайта Сабурова.

Зрителям, которые приобрели билеты на выступление, пришли сообщения об отмене и возврате денег. Событие, как утверждается, отменено по инициативе организатора.

«Такое решение приняли организаторы. Надеемся, вы сможете найти новое событие по душе и хорошо провести время несмотря ни на что», — говорится в сообщении организаторов.

Некоторым зрителям уже вернули деньги, а некоторых уведомили, что средства переведут в ближайшие 180 дней.

В декабре 2025 года концерт шоумена отменили в Рязани. До этого выступление Сабурова отменили в Обнинске. В качестве вероятной причины отмены мероприятия называлось предыдущее выступление, на котором артист шутил над россиянами, приехавшими в Казахстан, гражданином которого он является. Его шутка касалась сложности изучения казахского языка для русскоязычных граждан.

В конце ноября выступления стендапера с казахстанским гражданством отменяли также в Нижневартовске и Екатеринбурге. Менеджер Сабурова подтвердил отмены выступлений, и обещал вернуть деньги за билеты.

