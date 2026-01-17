Размер шрифта
Экс-губернатор Белых сменил больше сотни сокамерников в СИЗО

СК РФ

Во время пребывания бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых в следственном изоляторе у него сменилось более ста сокамерников, при этом была возможность общаться со священником и читать книги. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экс-губернатора, смена сокамерников добавляла ему отрицательных эмоций, поскольку не давала возможности для нормального человеческого общения, передает агентство. Белых также пожаловался на отсутствие ряда удобств и условия содержания в СИЗО, в том числе на ограничение права на телефонные переговоры, долгосрочные свидания и организацию труда и досуга.

Бывший глава Кировской области добавил, что нахождение на скамье подсудимых за решеткой во время длительного судебного процесса, включавшего 74 заседания и допрос более 70 свидетелей, унижало его честь и достоинство.

До этого сообщалось, что Белых добился от РФ компенсации в размере 200 тыс. рублей за незаконное судебное преследование. Вначале он требовал от властей выплату морального вреда в размере 10 млн рублей, однако прокуратура признала эти требования завышенными. Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении Белых было возбуждено в июне 2020 года. Спустя четыре года, в июне 2024-го, его признали невиновным из-за отсутствия состава преступления.

Ранее суд отказался взыскать 120 млн по иску челябинского экс-губернатора к Малахову.

