Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

«Шантаж и давление»: разведка Украины объяснила удары России по энергосистеме страны

ГУР МО: украинцы могут полностью остаться без света и тепла после ударов России
Станислав Красильников/РИА Новости

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины в Telegram-канале описало российскую тактику по отношению к республике словами «шантаж и давление».

В ведомстве утверждают, что РФ рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС (атомных электростанций) страны. Он якобы нацелен на то, чтобы заставить Украину подписать неприемлемые требования по прекращению военных действий. В рамках этой кампании Россия также намерена «усилить запугивание стран Европы и Запада».

«Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы мирные украинцы тотально оказались без света и тепла», — уверены в управлении.

По его данным на середину января, РФ якобы осуществила разведку десяти объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях республики.

До этого мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей покинуть город из-за продолжающихся проблем с отоплением и подачей электричества. Энергосистема столицы Украины генерирует лишь половину мощности, необходимой для поддержания инфраструктуры. Около 100 домов остаются без тепла, а их жители жалуются на лопнувшие трубы.

Ранее на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27646117_rnd_7",
    "video_id": "record::04643ec2-2221-4398-9c07-459ed2d1fdc2"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+