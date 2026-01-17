«Шантаж и давление»: разведка Украины объяснила удары России по энергосистеме страны

ГУР МО: украинцы могут полностью остаться без света и тепла после ударов России

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины в Telegram-канале описало российскую тактику по отношению к республике словами «шантаж и давление».

В ведомстве утверждают, что РФ рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС (атомных электростанций) страны. Он якобы нацелен на то, чтобы заставить Украину подписать неприемлемые требования по прекращению военных действий. В рамках этой кампании Россия также намерена «усилить запугивание стран Европы и Запада».

«Путем уничтожения или вывода из строя указанных подстанций Москва стремится отсоединить энергоблоки АЭС от объединенной энергосистемы Украины, чтобы мирные украинцы тотально оказались без света и тепла», — уверены в управлении.

По его данным на середину января, РФ якобы осуществила разведку десяти объектов критической энергетической инфраструктуры в девяти областях республики.

До этого мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей покинуть город из-за продолжающихся проблем с отоплением и подачей электричества. Энергосистема столицы Украины генерирует лишь половину мощности, необходимой для поддержания инфраструктуры. Около 100 домов остаются без тепла, а их жители жалуются на лопнувшие трубы.

Ранее на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.