Белый дом рассказал о составе делегации США на Олимпиаду

Вэнс и Рубио приедут в Италию на церемонию открытия Олимпиады

Вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио войдут в состав делегации США во время открытия зимней Олимпиады-2026 в Италии. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, его слова передает пресс-служба Белого дома.

«Делегацию возглавят достопочтенный Джей Ди Вэнс — вице-президент Соединенных Штатов — и Уша Вэнс — вторая леди Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников Петросян и Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

