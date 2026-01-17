Размер шрифта
Белый дом рассказал о составе делегации США на Олимпиаду

Вэнс и Рубио приедут в Италию на церемонию открытия Олимпиады
Jonathan Ernst/Reuters

Вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио войдут в состав делегации США во время открытия зимней Олимпиады-2026 в Италии. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, его слова передает пресс-служба Белого дома.

«Делегацию возглавят достопочтенный Джей Ди Вэнс — вице-президент Соединенных Штатов — и Уша Вэнс — вторая леди Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников Петросян и Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее Илья Авербух рассказал, стоит ли поощрять спортсменов за поездку на Олимпиаду.

