Фон дер Ляйен предупредила США о последствиях пошлин из-за Гренландии

Введение американских пошлин в отношении стран ЕС из-за Гренландии подорвет трансатлантические отношения и создаст риск их дальнейшего ухудшения, заявила в соцсети X глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Европа останется единой, скоординированной и приверженной защите своего суверенитета», — подчеркнула она.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении некоторых европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Американский политик уточнил, что эта мера коснется Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам Трампа, с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

После американских угроз премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что королевство не позволит себя шантажировать. Для МИД Дании заявления президента США стали неожиданностью. А французский президент Эммануэль Макрон назвал «неприемлемыми и недопустимыми» угрозы США из-за присоединения республики к учениям в Гренландии и пообещал Трампу «скоординированный ответ» Европы.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил готовить вторжение в Гренландию.