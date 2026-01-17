Тренер «Акрона» рассказал, будет ли Дзюба капитаном команды

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, что нападающий команды Артем Дзюба останется капитаном, передает пресс-служба клуба.

«Что касается капитана команды, то у нас достаточно футболистов, способных быть лидерами. Но то, что на сегодняшний день капитаном будет Артём Дзюба, нет никакого сомнения. в ряде матчей он выводил команду и делал это достаточно успешно», — сказал Тедеев.

Дзюба присоединился к тольяттинскому «Акрону» осенью 2024 года. В текущем сезоне он забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Акрон» идет на девятой строчке, набрав 21 балл.

Ранее Дзюба заявил о падении уровня РПЛ.