В Мозамбике объявили наивысший уровень опасности из-за наводнений

Правительство Мозамбика объявило наивысший, красный, уровень опасности на всей территории страны в связи с охватившими ее наводнениями. Об этом сообщает мозамбикское информационное агентство AIM.

«Введение красного уровня опасности «направлено на обеспечение централизованной координации в оперативном реагировании на стихийные бедствия, усиление мобилизации ресурсов и внедрение гибких механизмов управления для быстрого осуществления мер в соответствии с текущими задачами», — заявил министр государственного управления Иносенсио Имписса.

Как отмечается, из-за продолжительных дождей оказались затоплены обширные территории провинций Мапуту, Газа, Иньямбане и Маника. С начала сезона дождей в октябре прошлого года в Мозамбике зарегистрированы 103 случая, когда людей не удалось спасти, более 673 тыс. человек пострадали, затоплено около 4 тыс. жилых домов, разрушено более 1 тыс. зданий.

Правительство Мозамбика направило министров для координации мероприятий по борьбе с последствиями стихии в пострадавших регионах. Национальный институт метеорологии направил предупреждение о том, что в ближайшие дни ситуация с наводнениями может стать критической. Ожидается прибытие тропического циклона «Дудзаи» со стороны Индийского океана.

Ранее в ЮАР из-за наводнения закрыли крупнейший заповедник страны.