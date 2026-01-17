В США проверяют конгрессвумен на предмет незаконного обогащения

Конгрессвумен Ильхан Омар попала под пристальное внимание комитета по надзору палаты представителей Конгресса США. Проводится проверка на предмет возможного незаконного обогащения, сообщает газета New York Post со ссылкой на председателя комитета Джеймса Комера и источники в силовых структурах.

Издание отмечает, что расследование началось в связи с резким увеличением благосостояния семьи уроженки Сомали Омар. В ее избирательном округе был выявлен масштабный скандал с мошенничеством в сфере социальных услуг с участием сомалийской диаспоры, оцениваемый в $9 млрд.

Как сообщает газета, республиканцы в Конгрессе стремятся выяснить, каким образом Омар и ее супругу Тиму Майнетту удалось превратиться из семьи с незначительными доходами в обладателей состояния в $30 млн всего за один год, согласно ее налоговой декларации за 2024 год.

Особое внимание конгрессменов привлекла инвестиционная компания Майнетта Rose Lake Capital, которая, по данным издания, резко увеличила стоимость своих активов с $42 в 2022 году до более чем $25 млн в 2024 году.

Председатель комитета по надзору Джеймс Комер заявил, что юристы комитета изучают возможность вызова Майнетта в суд для дачи показаний в связи с подозрениями в сомнительных деловых операциях.

