Глава МИД Дании удивился пошлинам Трампа из-за Гренландии

Глава МИД Дании Расмуссен: угрозы Трампа пошлинами стали неожиданностью
Jens Buttner/dpa/Global Look Press

Заявление США о пошлинах в отношении стран Европы из-за ситуации с Гренландией стало неожиданностью, заявил глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен. Его слова со ссылкой на агентство Ritzau приводит издание Adresseavisen.

Дипломат объяснил, что европейских военных направили на остров «для повышения безопасности в Арктике».

«Мы находимся в тесном контакте с Европейской комиссией и другими партнерами по этому вопросу», — сказал министр, имея в виду американские тарифы.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении некоторых европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Американский политик уточнил, что эта мера коснется Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам Трампа, с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что эти страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

После американских угроз премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что королевство не позволит себя шантажировать. А французский президент Эммануэль Макрон назвал «неприемлемыми и недопустимыми» заявления США из-за присоединения республики к учениям в Гренландии и пообещал Трампу «скоординированный ответ» Европы.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил готовить вторжение в Гренландию.

