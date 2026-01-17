В Киеве во время блэкаута смягчили правила комендантского часа

В Киеве, переживающем пятый день блэкаута, вступили в силу скорректированные правила комендантского часа. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

«В столице введены обновленные правила комендантского часа. Комендантский час не отменяется. Но появляются необходимые исключения для людей», — говорится в посте чиновника.

Согласно его заявлению, во время комендантского часа теперь разрешается передвижение пешком, на личном транспорте или такси до пунктов обогрева или непосредственно домой. Пункты обогрева, в свою очередь, смогут функционировать в круглосуточном режиме.

«Это касается как муниципальных пунктов, так и заведений ответственного бизнеса, готовых обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай», – уточнил он, обратившись к предпринимателям с призывом организовать такие пункты.

Вместе с тем, будет увеличено количество патрулей в городе. Ткаченко предупредил, что граждане обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а мужчины – также документы воинского учета.

Ранее Кличко призвал киевлян по возможности покинуть город.