Мужчина играл в мяч на путях метро Петербурга

На станции метро «Звенигородская» в Петербурге человек играл в мяч на путях. Об этом говорится в Telegram-канале петербургского метрополитена.

Инцидент произошел 13 января. Мужчина пытался жонглировать футбольным мячом на путях перед прибытием состава.

Отмечается, что житель Петербурга до этого неоднократно нарушал правила пользования метрополитеном.

«Данная ситуация взята на особый контроль. Проводятся совместные мероприятия с целью недопущения нарушителя на территорию метрополитена в дальнейшем и привлечения его к ответственности», — говорится в публикации.

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