СМИ узнали о предупреждении ФБР о возможных беспорядках за день до штурма Капитолия

__is_photorep_included13428170: 1

Представительство ФБР США в штате Вирджиния предупреждало о том, что некие экстремисты собираются приехать в Вашингтон за день до беспорядков в Капитолии для совершения насилия и «войны», пишет газета The Washigton Post со ссылкой на внутренний документ ведомства.

Как сообщается, 5 января в ФБР в Норфолке (штат Вирджиния) поступила информация о призывах к насилию в ответ на «незаконный локдаун», который начнется 6 января в Вашингтоне, округ Колумбия.

«В онлайн-обсуждении шла речь о конкретных призывах к насилию, которые включали фразы «Будьте готовы к борьбе. Конгрессу необходимо слышать, как бьются стекла, вышибаются двери... Станьте жестоким. Перестаньте называть это маршем, митингом или протестом. Идите туда, готовые к войне. Мы получим нашего президента или умрем», — говорится в документе.

Неназванный сотрудник ФБР заявил, что представительство ведомства в Норфолке, узнав об этом обсуждении в сети, за 45 минут подготовило отчет и отправило его в другие бюро.

Другой собеседник издания рассказал, что эти сведения проверены не были и ко времени распространения их среди ведомств ФБР не обладало информацией о личностях тех, кто делал такие заявления в интернете.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Около 25 уголовных дел завели после штурма Капитолия в США

— ФБР США ожидает вооруженные акции протеста по всей стране

— Fox: Трамп признал «некоторую вину» в беспорядках в Вашингтоне