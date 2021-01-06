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Протестующие в Вашингтоне взяли Капитолий штурмом

В Вашингтоне протестующие против итогов президентских выборов ворвались в здание конгресса, где проходило заседание по утверждению итогов голосования. Мэр Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час в связи с обострением ситуации.

Полиция применила слезоточивый газ и оружие нелетального действия.

Ранее сообщалось, что на улицах Вашингтона собрались десятки тысяч сторонников президента Дональда Трампа, требующие пересмотреть результаты голосования. Республиканец по-прежнему не признает поражение на выборах президента. Тем не менее, по официальным данным, за Байдена отдали голоса 306 выборщиков, за Трампа – 232. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января. Сам действующий президент призвал своих сторонников «оставаться мирными».

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