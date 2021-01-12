Минпросвещения не планирует заменять очное обучение в школах дистанционным
Российские школы были переведены в 2020 году на дистанционное обучение из-за вынужденной меры, связанной с пандемией коронавируса, однако это никак не заменит традиционный очный формат. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 12 января, передает РИА «Новости».
«1 сентября школы вернулись к традиционному обучению, и сегодня точечно, если возникает необходимость, школы вводят формат дистанционного обучения», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что дистанционное обучение для студентов вузов Московской области продлено до 6 февраля из-за опасности распространения коронавируса нового типа.
Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 448 203 случая коронавируса. За весь период от инфекции скончались 62 804 пациента, выздоровели 2 825 430 человек.
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