Экс-глава совета директоров «Локомотива» фигурирует в деле о заказном убийстве

Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов проходит фигурантом в деле о заказном убийстве миллиардера Валерия Цимбаева, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Следствие считает, что Липатов действовал в сговоре с группой лиц, включая экс-сотрудников правоохранительных органов, которые получили от него денежное вознаграждение за убийство советника главы Министерства путей сообщения России Александра Фоминова.

В июле 2025 года бывший бейсболист Дэнни Серафини был признан виновным в убийстве родителей своей жены в 2021 году в сговоре с любовницей Самантой Скотт.

По словам прокуроров, бейсболист поджидал их в доме с пистолетом и совершил убийство с финансовой целью. Офис шерифа округа Плейсер арестовал Серафини и его любовницу Саманту Скотт через два года после того, как они обнаружили Шпора мертвым в их доме.

