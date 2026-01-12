Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Россия вышла в лидеры по поставкам гречки в США

РИА Новости: Россия стала главным поставщиком гречки в США, обогнав Канаду
Shutterstock/FOTODOM

Россия в январе–октябре 2025 года стала крупнейшим поставщиком гречки в США, сместив с первого места Канаду. Такие выводы сделало РИА Новости на основе данных американской статистической службы.

За десять месяцев российские компании экспортировали в Соединенные Штаты гречку на сумму около $1,8 млн. Для сравнения, канадские поставщики за тот же период продали продукции на $1,6 млн.

Как следует из расчетов агентства, объем закупок российской гречки стал максимальным с 2022 года. Тогда американский рынок приобрел у РФ продукции на $3,3 млн.

В результате Россия заняла первое место среди экспортеров гречки в США. Существенно меньшие объемы поставок приходятся на другие страны. Так, Украина продала продукции на $155,3 тыс., Китай — на $121,7 тыс., а Литва заняла пятое место с показателем $119,7 тыс.

До этого агентство писало, что импорт российских сладостей в США в период с января по октябрь 2025 года достиг максимальных показателей, начиная с 2021 года. Больше всего по вкусу американцам пришлась российская выпечка — за десять месяцев ее импорт увеличился на 23% и достиг $2,1 млн, и карамель, ввоз которой вырос в 1,6 раза, до $1,1 млн за год.

Ранее США увеличили импорт мороженого из России до максимума за три года.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27597481_rnd_8",
    "video_id": "record::4568e202-ff2c-4b73-a7ac-b52b17c0daa5"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+