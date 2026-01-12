Россияне стали чаще страховать себя и детей от травм

Бизнесмен Остудин: число купленных страховок от травм выросло на 40% за два года

Количество купленных россиянами спортивных полисов резко выросло. За последние два года интерес к спортивному страхованию увеличился на 40%. Об этом «Газете.Ru» рассказал предприниматель, эксперт‑практик по страхованию и управлению многопрофильными активами Ярослав Остудин.

«Россияне все чаще страхуют себя от травм во время тренировок в тренажерном зале и занятий в спортивных секциях. Родители также все активнее оформляют полисы для детей, занимающихся в спортивных школах и кружках. Наибольший спрос на спортивную страховку отмечается во втором и третьем кварталах. Пик спроса приходится на апрель, как подготовку к сезонным видам спорта, например веломотоспорту и роллерблейдингу, а также к активным отпускам. В летние месяцы, как показывает практика последних двух лет (2024 и 2025 годы), страховые полисы для спорта приобретаются реже, а в сентябре снова наблюдается спрос», — отметил Остудин.

По его словам, в среднем полис стоимостью около 700 рублей в месяц или 9 тыс. рублей в год покроет лечение, которое в случае травмы, например вывиха коленного сустава, может обойтись в круглую сумму.

Остудин пояснил, что раньше спортивную страховку брали для того, чтобы успокоить тренера и получить пропуск на соревнования для профессиональных спортсменов. Сейчас россияне сообразили, что лечение после неудачной утренней пробежки может влететь в десятки тысяч рублей, вот и «страхуются», сказал эксперт.

По его словам, россияне страхуют не только классические дисциплины, вроде бега, плавания или велоспорта, которые десятилетиями формировали базовый спрос. Россиянам стали предлагаться страховки при занятиях сапсерфингом, спуском в пещеры (спелеология), бразильским джиу-джитсу и стрельбой из арбалета, отметил Остудин.

«Страховой рынок захватывает волна новых, зачастую более требовательных к координации и потому травмоопасных увлечений. Зимой каждый второй турист, отправляющийся на горнолыжные курорты, добавляет в свою страховку соответствующую опцию. Также начали страховаться беговые клубы, сообщества велосипедистов и организаторы спортивных мероприятий. Всего страховые продукты могут покрывать травмы до 280 различных видов спорта», — подчеркнул эксперт.

По его словам, раньше считалось, что с опытным лыжником ничего не случится, но сейчас стереотипы меняются: стоит кому-то неудачно занести лыжи на плечо и получить рассечение головы — отношение к страховке сразу становится другим.

По спортивному страховому полису застраховать можно детей от 2 лет и взрослых до 75 лет. При наступлении страхового случая размер выплаты зависит от тяжести травмы. Обычно максимальная сумма покрытия составляет 500 тыс. рублей — это максимальная выплата, которую может получить застрахованное лицо.

