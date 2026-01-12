Размер шрифта
В МВД рассказали о новой схеме обмана родственников военных

МВД: мошенники заражают гаджеты вирусами под видом помощи в поиске военных
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали вынуждать россиян устанавливать вредоносное программное обеспечение, представляясь сотрудниками общественных организаций и предлагая помощь в поиске родственников, пропавших в зоне СВО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники могут выдавать себя как за представителей общественных структур, так и за частных лиц. Они связываются с гражданами и обещают предоставить сведения о пропавших военнослужащих, после чего отправляют файлы для скачивания. Среди таких документов встречаются, например, «Приказ 18.02.apk», «Поиск_СВО.apk», «Список(2025).apk» и другие подобные названия.

Аферисты убеждают жертв, что присланные файлы якобы содержат важную информацию о бойцах или представляют собой специализированные приложения для поиска. После установки на смартфон программа начинает работать в интересах преступников.

В МВД пояснили, что вредоносное ПО позволяет злоумышленникам получать данные о модели устройства, версии операционной системы и используемых номерах телефонов. Кроме того, программа открывает доступ к СМС-сообщениям, контактам, журналу входящих и исходящих вызовов в режиме реального времени, сведениям о геолокации, а также дает возможность дистанционно управлять функциями мобильного телефона.

Ранее стало известно, что мошенники за праздники совершили более 30 млн звонков россиянам.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27597283_rnd_2",
    "video_id": "record::abe70da1-9c98-4795-a34c-232f29c1bf53"
}
 
