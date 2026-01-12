Размер шрифта
Разлив 80 тонн бензина произошел в Мурманской области

ГУ МЧС: 80 тонн бензина АИ-95 вытекло из резервуара на нефтебазе в Оленегорске
Виталий Тимкив/РИА Новости

Порядка 80 тонн бензина марки АИ-95 вытекло из поврежденного резервуара на нефтебазе в Оленегорске Мурманской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

«По адресу Промышленный проезд, дом 11 на территории нефтебазы произошло нарушение герметичности трубопровода, связанного с резервуаром для бензина», — говорится в сообщении.

В результате повреждения трубопровода в пределах площадки произошел разлив около 80 тонн высокооктанового топлива АИ-95.

По данным МЧС, специалисты оперативно прекратили подачу нефтепродукта. Отмечается, что в ночь на 12 января были проведены подготовительные работы для откачки бензина и загрязненного снега для дальнейшей утилизации.

На месте происшествия работает личный состав экологической организации «Экоспас», добавили в ведомстве.

8 ноября в северной части Норвегии произошла утечка примерно 4 тыс. литров дизельного топлива с транспортно-десантного судна, севшего на мель.

Ранее в Черном море заметили птиц с химическими ожогами после разлива нефти.

