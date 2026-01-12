ТАСС: на Липцовском участке уничтожены две группы Нацгвардии Украины «Хартия»

Две боевые группы 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Хартия» ликвидированы на Липцовском участке в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, российские военные отработали по украинским военнослужащим комплексным огнем. Также отмечается, что на Липцовском участке фронта не выявлено значительных изменений.

До этого сообщалось, что группа солдат 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ была уничтожена у села Доброполье Запорожской области при попытке войти в населенный пункт, чтобы установить там украинский флаг.

Накануне сообщалось, что украинские военные при помощи беспилотного летательного аппарата пытались установить флаг на здании городской администрации в Купянске Харьковской области.

Ранее Минобороны сообщало, что ВС РФ пресекают попытки ВСУ накопить средства для контратак у Купянска.