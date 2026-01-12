В «Опоре России» рассказали, что предшествует переводу на неполный рабочий день

Перед переводом на неполный рабочий день у россиян сокращается число задач и загрузки, то есть становится больше свободного рабочего времени. вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Перевод на неполную рабочую неделю редко происходит внезапно. Обычно этому предшествуют сигналы внутри компании: у сотрудника становится заметно меньше задач и загрузки, то есть увеличивается количество свободного времени. Дополнительные тревожные признаки — рост цен на продукцию из-за издержек, сокращение числа поставщиков и уже принятые решения о переводе части персонала на неполный график или сокращенную рабочую неделю. Все это говорит о том, что бизнес входит в режим экономии, и риск изменения условий труда повышается», — отметил Пищальников.

Согласно Трудовому кодексу, стандартная норма занятости в России — 40 часов в неделю. Как именно эти часы «раскладываются» по дням, зависит от характера работы и внутренних правил конкретной компании. В офисах чаще всего действует классическая схема: по восемь часов с понедельника по пятницу. В общепите, на производстве и в торговле нередко работают сменами — по 10–12 часов. Любые переработки должны быть оформлены официально, через распоряжения и приказы работодателя.

Если человек трудится меньше 40 часов в неделю, это считается работой на неполное рабочее время (неполная ставка). Такой режим может выглядеть по-разному: сокращенный рабочий день (например, по четыре часа в будни), неполная рабочая неделя (полный день, но не ежедневно) или комбинированный вариант, когда длительность смен меняется и составляет 4–8 часов в разные дни.

