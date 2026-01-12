Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Названы 5 самых дешевых кроссоверов в России

«Автоновости дня» перечислили 5 самых дешевых кроссоверов в России
JAC

Портал «Автоновости дня» составил топ-5 самых дешевых новых кроссоверов в России.

«Самым дешевым новым кроссовером в России на сегодняшний день является китайский JAC JS3. Его стоимость стартует с отметки 1,55 млн рублей с учетом выгоды в размере 250 тыс. рублей по программе «Специальное предложение» за базовую комплектацию автомобиля 2023 года выпуска», — сообщает портал.

Второе место занимает Livan X3 Pro, минимальная стоимость которого составляет 1,67 млн рублей. На третьем месте находится кроссовер Bestune T55. Автомобиль в базовой комплектации стоит минимум 1,71 млн рублей.

В топ-5 самых дешевых новых кроссоверов в России входят также «Москвич 3» (от 1,72 млн рублей) и Haval Jolion (от 1,8 млн рублей).

До этого глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какие новинки электромобилей «Амберавто» ждать в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27597637_rnd_5",
    "video_id": "record::25229f98-718d-44a8-a523-b2ff49e3348e"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+