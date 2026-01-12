Названы 5 самых дешевых кроссоверов в России

Портал «Автоновости дня» составил топ-5 самых дешевых новых кроссоверов в России.

«Самым дешевым новым кроссовером в России на сегодняшний день является китайский JAC JS3. Его стоимость стартует с отметки 1,55 млн рублей с учетом выгоды в размере 250 тыс. рублей по программе «Специальное предложение» за базовую комплектацию автомобиля 2023 года выпуска», — сообщает портал.

Второе место занимает Livan X3 Pro, минимальная стоимость которого составляет 1,67 млн рублей. На третьем месте находится кроссовер Bestune T55. Автомобиль в базовой комплектации стоит минимум 1,71 млн рублей.

В топ-5 самых дешевых новых кроссоверов в России входят также «Москвич 3» (от 1,72 млн рублей) и Haval Jolion (от 1,8 млн рублей).

До этого глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

«Думаю, что рост будет. В текущем году цены долго держались и даже немного «сходили вниз». Но в конце года вновь наметилась тенденция к росту, которая и сохранится в следующем. Годовой диапазон роста ожидаю в пределах 5-10%. При этом дорожать будут в основном хорошие иномарки и стабильные отечественные бренды. Ценовая перспектива китайской вторички под вопросом», — сообщил эксперт.

