Новости. Общество

Врачи достали из мужчины семь зубных щеток и гаечные ключи

В Индии врачи извлекли из желудка пациента семь зубных щеток и два ключа
В индийском городе Джайпур врачи провели операцию по извлечению девяти инородных предметов из брюшной полости 26-летнего пациента, у мужчины диагностированы проблемы с психикой. Об этом сообщает Bhaskar English.

Мужчина обратился в медицинское учреждение с жалобами на острую боль в области живота. В ходе обследования врачи обнаружили в его брюшной полости семь зубных щеток и два гаечных ключа. Из-за размеров предметов извлечь их эндоскопическим методом не представлялось возможным. Хирурги выполнили полостную операцию, которая длилась около двух часов. Все инородные тела были успешно удалены.

По информации медиков, у пациента наблюдаются психические отклонения, что, по их мнению, и стало причиной проглатывания несъедобных предметов.

До этого в Воронеже пенсионерке потребовалась срочная операция после того, как проглоченная пластиковая зубочистка пробила ей стенку желудка. После операции женщина еще некоторое время находилась под медицинским наблюдением и была выписана на амбулаторное лечение.

Ранее врачи спасли юную москвичку, пытавшуюся на спор проглотить целый мандарин.

