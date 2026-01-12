Размер шрифта
Трамп назвал себя спасителем НАТО

Трамп заявил, что НАТО бы не существовало, если бы он не стал президентом США
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО бы не существовало, если бы он не возглавил страну. Об этом он заявил, общаясь с журналистами на борту своего самолета, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

По мнению американского лидера, он спас альянс.

«У вас бы не было НАТО, если бы я не был президентом», — сказал республиканец.

В декабре прошло года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал главное достижение Трампа. По его мнению, это увеличение оборонных расходов стран — участниц НАТО до 5% ВВП к 2035 году.

Также в декабре президент России Владимир Путин посоветовал Рютте прочитать новую Стратегию нацбезопасности США. Политик указал, что в новом документе РФ не указывается в качестве врага. По мнению российского лидера, Рютте настраивает альянс на конфликт с Россией.

Ранее Трамп снова заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине.

