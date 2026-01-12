В Петербурге голая женщина каталась в трамвае

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали обнаженную женщину в салоне трамвая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел утром на трамвайном кольце на Детской улице. Водитель трамвая, обнаружив в вагоне полностью раздетую пассажирку, нажал кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие росгвардейцы застали женщину в салоне.

Увидев патрульный автомобиль, она покинула трамвай и попыталась убежать в сторону Большого проспекта Васильевского острова, но была задержана. Ее передали сотрудникам полиции, которые, оценив состояние женщины, вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

До этого в Луганске голая женщина гуляла недалеко от дороги. Местные жители вызвали полицию и медиков. Выяснилось, что горожанка состоит на учете в местной психоневрологической больнице. Полицейские передали ее медикам.

Ранее в Ставрополе голый мужчина гулял по крышам гаражей.