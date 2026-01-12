Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Петербурге голая женщина каталась в трамвае

В Петербурге задержали обнаженную пассажирку трамвая
Shutterstock/Happy_Nati

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали обнаженную женщину в салоне трамвая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел утром на трамвайном кольце на Детской улице. Водитель трамвая, обнаружив в вагоне полностью раздетую пассажирку, нажал кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие росгвардейцы застали женщину в салоне.

Увидев патрульный автомобиль, она покинула трамвай и попыталась убежать в сторону Большого проспекта Васильевского острова, но была задержана. Ее передали сотрудникам полиции, которые, оценив состояние женщины, вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

До этого в Луганске голая женщина гуляла недалеко от дороги. Местные жители вызвали полицию и медиков. Выяснилось, что горожанка состоит на учете в местной психоневрологической больнице. Полицейские передали ее медикам.

Ранее в Ставрополе голый мужчина гулял по крышам гаражей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27597487_rnd_7",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+