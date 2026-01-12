Размер шрифта
Немецкий политолог раскритиковала ход переговоров по Украине

Политолог Зассе: фактически мирные переговоры по Украине еще не начались
Фактически переговоры о прекращении огня и мире на Украине еще даже не начались, а парижская декларация «коалиции желающих» поддержала «несуществующее перемирие». Об этом в статье для газеты The Guardian написала немецкий политолог и директор Центра восточноевропейских и международных исследований Гвендолин Зассе.

По словам политолога, конец украинского конфликта «по-прежнему не виден».

«Частота встреч на высоком уровне представителей Украины, США и Европы в последние недели, а также периодические обмены мнениями между США и Россией не меняют этой фундаментальной реальности», — отметила Зассе.

По ее словам, на последних переговорах «коалиции желающих» по Украине удалось договориться о гарантиях безопасности для Киева. Однако результат так и остался «неясным», подчеркнула политолог. В итоге Зассе сделала вывод о том, что «фактически переговоры о прекращении огня или мире до сих пор не начались».

6 января 2026 года в Париже прошел саммит «коалиции желающих». После встречи президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта. Также там была принята декларация по гарантиям безопасности для Украины, однако конкретные обязательства стран-союзников в ней обозначены не были.

Затем СМИ также сообщали, что после переговоров «коалиции желающих» спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встречался со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Париже, чтобы обсудить мирный план.

Ранее в Британии заявили об опасности отправки солдат на Украину.

