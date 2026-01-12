Основатель ГК «Дело» намерен судиться из-за публикации фейков о нем в СМИ

Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев намерен судиться из-за публикации дискредитирующих сообщений о нем в СМИ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В ОАЭ началось расследование после заявлений о возможных угрозах со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании.

«В связи с развернутой против меня кампанией по дискредитации на основании ложных утверждений и сфальсифицированных фактов принял решение о подаче иска, содержание и суть которого обнародую после его регистрации», — написал Шишкарев.

По его словам, в настоящий момент он находится в командировке в Дубае. Бизнесмен отметил, что считает репетиционно необходимым высказаться на предмет якобы фейков о нем.

ГК «Дело» является крупнейшим участником в сфере контейнерных перевозок в России. Группа владеет морскими и наземными терминалами, управляет парком фитинговых платформ и контейнеров, а также собственным флотом. С момента своего основания в 1993 году является непубличной компанией. В настоящее время 50% ее акций принадлежит председателю совета директоров Сергею Шишкареву, 49% - госкорпорации «Росатом». Еще 1% был продан в конце 2024 года компании «Р-Альянс», но ожидается, что в ближайшее будет выкуплен обратно Шишкаревым.

