Овечкин установил уникальный рекорд НХЛ

Овечкин стал первым игроком, забившим не менее 20 голов в 21 сезоне НХЛ

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилла».

Россиянин стал единственным игроком в истории лиги, забросившим не менее 20 шайб в 21 сезоне с начала своей карьеры.

Также Овечкин в этом матче отметился результативной передачей, но его команда уступила со счетом 2:3.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает восьмое место, набрав 52 очка.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин просил выходной после победы «Вашингтона», но ему отказали.