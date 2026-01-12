Размер шрифта
Военный эксперт раскрыл особенности ЗРК Tempest, переданной США Украине

Военэксперт Кнутов: ЗРК Tempest создан для перехвата дронов самолетного типа
Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Новый зенитно-ракетный комплекс Tempest, который США передали Украине для тестирования на поле боя, обладает важными особенностями. Об этом сообщил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, комплекс предназначен для борьбы с беспилотниками самолетного типа и другими низколетящими целями. Tempest оснащен радиолокационной станцией и двумя пусковыми установками для ракет AGM-114 Hellfire. Обычно эти боеприпасы применяются в классе «воздух — земля», однако американские специалисты адаптировали их и для задач противовоздушной обороны. Эксперт отметил, что радар с сектором обзора около 90 градусов делает комплекс достаточно эффективным.

Кнутов также обратил внимание на конструктивную особенность установки. По его словам, комплекс размещен на легком шасси типа багги, которое отличается хорошей проходимостью и относительно низкой стоимостью. При этом такая платформа практически не имеет бронирования.

Эксперт добавил, что сам комплекс считается сравнительно недорогим, однако ракеты Hellfire стоят от $100 тыс. до $150 тыс. каждая. С учетом цены беспилотников, по которым предполагается вести огонь, применение таких боеприпасов выглядит затратным.

Кроме того, Кнутов пояснил, что Tempest использует принцип «выстрелил и забыл». Ракета сначала летит по инерциальной системе в предполагаемый район нахождения цели, после чего активируется головка самонаведения, которая захватывает объект и поражает его.

По мнению эксперта, передача комплекса ВСУ связана с желанием США получить результаты боевых испытаний. Он считает, что после анализа применения Tempest в реальных условиях американская сторона сможет доработать установку и предложить ее Пентагону для принятия на вооружение.

Воздушное командование «Центр» Вооруженных сил Украины показало видеозапись, на которой показана боевая работа мобильного зенитного ракетного комплекса Tempest.

Ранее сообщалось, что США могут купить у Украины технологии производства дронов.

