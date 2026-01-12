Размер шрифта
Российские военные уничтожили группу солдат ВСУ у села Доброполье

ВС РФ уничтожили военных ВСУ при попытке установки флага Украины под Добропольем
Reuters

Группа солдат 106-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена у села Доброполье Запорожской области при попытке войти в населенный пункт, чтобы установить там украинский флаг. Об этом рассказал в беседе с ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

По его словам, украинским военнослужащим было поручено снять на видео установку флага.

До этого украинский военный аналитик Константин Машовц признал, что российские войска демонстрируют активное продвижение на Гуляйпольском направлении и близки к завершению боев непосредственно за город.

Эксперт утверждает, что российским подразделениям удалось преодолеть реку Гайчур в нескольких точках, проникнуть в город с различных сторон и закрепиться в северной и центральной частях. По мнению аналитика, российское командование сознательно рассредоточило наступление по широкому фронту, чтобы создать максимальную нагрузку на оборону ВСУ

Ранее элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» потребовали вывода из окрестностей Гуляйполя.

